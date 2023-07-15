Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz nedeniyle özellikle Ankara'da yaşamakta olan vatandaşlar tarafından Bugün otobüsler ücretsiz mi Ankara? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde 15 Temmuz'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi Ankara? 15 Temmuz'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi Ankara? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi Ankara? 15 Temmuz'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ ANKARA?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor olacak.