24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte öğretmenler günü sebebiyle birçok vatandaş Bugün okullar yarım gün mü? Sorusunu ve Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar öğlene kadar mı?

24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte Bugün okullar yarım gün mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü? Şeklinde araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Bugün okullar yarım gün mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar öğlene kadar mı?

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler tam gün şeklinde işlenmeye devam edecektir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.