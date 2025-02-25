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Bugün okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salı okul yok mu (Valilik Açıklamaları – KAR TATİLİ)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bugün okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salı okul yok mu (Valilik Açıklamaları – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. x ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Bugün okullar tatil mi SON DAKİKA? Bugün okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salıokul yok mu (Valilik Açıklamaları – KAR TATİLİ)?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

ARTVİN

Artvin'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

VAN

Van'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz (Antalya Körfez)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, Pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25.02.2025(Salı) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 24.02.2025(Pazartesi) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Bugün okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salı okul yok mu (Valilik Açıklamaları – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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