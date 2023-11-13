13 Kasım günü serin ve yağmurlu güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Sabaha karşı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bugün okullar tatil mi? Son dakika! 13 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.

Bugün okullar tatil mi? Son dakika! 13 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı, yok mu?

Dün gece yarısı itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 13 Kasım sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Bugün okullar tatil mi? Son dakika! 13 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı, yok mu? sorularının yanıtı haberimizde.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Kasım günü ile ilgili herhangi bir tatil duyurusu bulunmamaktadır. Okullarda eğitime devam edilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentte bu sabah erken saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu. İstanbul için sarı alarm verilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istenildi.

METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden megakent için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, bu sabah ilk saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

İstanbul Valiliği de benzer bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı alarm verildi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.