Filistin'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından öğrenciler ve veliler tarafından Bugün okullar tatil mi? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Bugün okullar tatil mi? Milli yasta okullar tatil edilir mi, okula gidilir mi? Bugün okul var mı, ders işlenecek mi?

Bugün okullar tatil mi? Milli yasta okullar tatil edilir mi, okula gidilir mi? Bugün okul var mı, ders işlenecek mi?

Bugün okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu insanlık dramı yaşandı. Yaklaşık 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu insanlık dramı yaşandı. Yaklaşık 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli yas resmi tatil değildir. Milli yas süresince okullar ve diğer kurumlar çalışmaya devam eder. Resmi tatil sayılmadığı için işe gidilmeye devam edilir. Milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir. Buna göre okullarda olağan şekilde ders işlenmeye ve yoklama alınmaya devam edilecek.

MİLLİ YAS KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli şehitler için yas ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir.

Ulusal yas veya millî yas günlerinde, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yas tutma ve anma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.