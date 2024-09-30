Bugün başlayıp 2 Ekim'e kadar sürecek olan olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok vatandaş bugün okullar tatil mi merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bugün ve yarın hangi illerde okulların tatili olduğunu araştırıyor. Peki, Bugün okullar tatil mi, bugün okul yok mu?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı iller arasında yer alan Bartın'da, beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle önemli uyarılar yapıldı. Vatandaşların sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Zonguldak Valiliği de yaptığı açıklamada, şehir genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı belirtilerek, 1 Ekim 2024 Salı günü için tüm örgün ve yaygın eğitim veren kurumların, özel eğitim merkezlerinin ve rehabilitasyon kurslarının tatil edildiğini duyurdu. Valilik, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Zonguldak Valiliği de benzer bir karar alarak, 1 Ekim 2024 Salı günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Şiddetli sağanak yağışların bölgede ciddi tehlikeler oluşturabileceği belirtilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bilgisi verildi. Valilik, halkın su baskını, taşkın ve ani sel tehlikelerine karşı dikkatli olmasını istedi.

Şiddetli yağışların etkisi altındaki Bartın ve Zonguldak illerinde 1 Ekim 2024 Salı günü eğitim öğretime ara verilmiş durumda. Ayrıca bu illerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Diğer illerde de hava durumuna göre ek tedbirler alınabileceği belirtiliyor.