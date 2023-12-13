Kış aylarının gelmesi ile birlikte zaman zaman Bugün okullar tatil mi? Sorusu, olumsuz hava koşulları ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından internet üzerinde araştırılmaktadır. Peki, Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Bugün okullar tatil mi? Sorusu, yeni haftanın başlangıcında en çok merak edilmekte olan sorular arasında ilk sıralarda yer alıyor ve birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kış aylarının etkisi nedeniyle bazı tarihlerde bazı illerde okulların tatil edildiği daha öncesinde görülmüştü. Peki, Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Henüz resmi makamlardan 13 Aralık tarihinde yapılacak olan bir tatil açıklaması gelmedi. Buna göre 13 Aralık Çarşamba günü herhangi bir tatil uygulanmayacak ve eğitim-öğretim'e olağan şekilde devam edilecek.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya, Muğla Kıyıları ve Mersin'in batısında kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Müdürlükten gelen açıklama şu şekilde: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."