Bugün okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi İstanbul okullar tatil mi?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde kar yağışı beklenmezken Batı bölgelerde şiddetli yağmurlu hava etkili olması bekleniliyor. Peki, İstanbul'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? 9 Ocak Hava durumu nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak -13 Ocak tarihlerindeki sıcaklık verilerini paylaştı. En yüksek sıcaklık 13 derece olarak gözükürken, en düşük sıcaklık 6 derece olması bekleniliyor. Genel olarak hava kapalı,Rüzgar hafta sonu sert esmesi tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? 9 Ocak Hava durumu nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı öncesi birçok bölgede yağış için tedbirler alınırken henüz herhangi bir valilikten kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Olası kar tatili açıklaması için bulunulan ilin valiliğine ait sosyal medya hesaplarına ve resmi internet adreslerine belirli aralıklarla bakılabilir. Buna göre 9 OcakPazartesi İstanbul'da okullar eğitim öğretime devam edecek.

9 OCAK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

9 Ocak Pazartesi: İstanbul'da Puslu bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 13 derece, en düşük sıcaklık 8 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 94-87 arası. Rüzgar saatte 21 km hızda esmesi tahmin ediliyor.Ayrca sıcaklıkların bu hafta başa Marmara olmak üzeri, doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesindesıcaklıkların düşmesi bekleniliyor.Kaadeniz bölgesinde ise şiddetli sağanak yağışın hafta boyunca bölgede sürmesi beklenmekte.

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Konunun uzmanlar bu sene yaşanan değerlere göre geçen seneyi karşılaştırmanın uygun olmadıklarını açıkladı. 2017 senesinde "ekstrem" durum yaşandığını söyleyen uzmanlar, Kuzeyden gelen havanın Türkiye'yi etkilediğini açıkladı. Havanın "karmaşık" bir sisteme sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, 10 günlük değerler üzerinde bile değişen bir düzenin var olduğunu açıklıyor. Son durumlar baz alındığında Ocak ayında "kar yağışı" beklenmezken, Şubat ayında kış etkisini göstermesi tahmin ediliyor.