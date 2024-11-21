Okullar bugün tatil mi ve ders işlenecek mi soruları gündeme gelirken 21 Kasım Perşembe günü okul var mı merak ediliyor. Ülke genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde kar yağışı da kendini göstermeye başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? 21 Kasım Perşembe okullar var mı? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirdi.

21 Kasım Perşembe günü başlayacak yağmurun öğleden sonra şiddetini artırarak akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sağanak yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırarak fırtınaya dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi doğal afetlerin meydana gelebileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem almaları istendi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar ne İstanbul Valiliği ne de diğer illerin yetkilileri tarafından bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Bursa Valiliği, kötü hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarırken, okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir karar almadığını duyurdu.

Mevcut bilgilere göre, eğitim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği ve öğrencilerin derslerine normal şekilde katılması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'A BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul'da perşembe günü saat 12.00 ile 21.00 arasında yoğun sağanak yağış bekleniyor. Yağışın ardından gece saatlerinde rüzgarın şiddetini artırarak fırtınaya dönüşebileceği ifade ediliyor.