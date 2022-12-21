Bugün okullar tatil mi, 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı ve kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri olduğu gündeme geliyor. Kar yağışı yurdun pek çok bölgesinde etkili olmaya başladı. Ardından, bugün okullar tatil mi ve 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı merak ediliyor. Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri olduğu araştırılıyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de kara kış kendini gösterdi. Bugün okullar tatil mi ve 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı merak ediliyor. Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri olduğu araştırılıyor. Bugün okullar tatil mi ve 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri olduğu merak ediliyor. Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık 2022 Çarşamba okullar var mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Detaylar haberimizdedir…

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA OKULLAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de kara kış kendini gösterdi. Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Uzmanlar kar yağışının artarak devam edeceğini belirtirken, Adana'nın Tufanbeyli ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde eğitime ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de okullar 21 Aralık Çarşamba günü tatil edildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Tufanbeyli'de yoğun kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü "Kar senesi, var senesi" diyerek bereketli bir kış sezonu temennisinde bulurken sosyal medya hesabından sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları noktasında uyardı.