İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Merak edilenler arasında ise Bugün okullar tatil mi 19 Ekim? Okul var mı, yok mu? soruları yer aldı.

Bugün okullar tatil mi 19 Ekim? Son dakika! Bugün okul var mı, yok mu?

Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Peki, Bugün okullar tatil mi 19 Ekim? Okul var mı, yok mu?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 19 EKİM?

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

Milli yaslar resmi tatil sayılmadığı için okullarda eğitime devam ediliyor. Bu nedenle 19 Ekim günü okullarda eğitim devam etmektedir.

MİLLİ YASTA NELER OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

Milli yas

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE İŞE GİDİLİR Mİ?

Milli yas ilan edildiğinde işe gidilir. Ulusal yaslar resmi tatil olarak sayılmamaktadır.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde, ülkede yaşanan büyük bir felaket, kayıp veya olay nedeniyle halkın acısını paylaşmak ve saygı göstermek amacıyla bir dizi etkinlik durdurulur. Bu süre zarfında, resmi törenler ve eğlenceli etkinlikler genellikle ertelenir veya iptal edilir. Milli yas süresi boyunca bayraklar yarıya indirilir.