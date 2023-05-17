Yoğun yağmur yağışına uyanan vatandaşların merak ettikleri arasında bugün okulların tatil olup olmadığı yer aldı. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bugün okullar tatil mi? 17 Mayıs okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? sorularına yanıt aradı.

Bugün okullar tatil mi? araştırması yapılıyor. Dün gece yarısı itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 17 Mayıs sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Bugün okullar tatil mi? 17 Mayıs okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? sorularının yanıtı haberimizde.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarına uyanan vatandaşların merak ettiği bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtı hakkında henüz resmi kuruluşlardan bir açıklama gelmedi. 17 Mayıs günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.