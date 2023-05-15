Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte sonuçlar açıklanmaya devam ederken, seçimin ertesi gününde vatandaşlar Bugün okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Bugün hangi kurumların açık olduğu merak konusu haline geldi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil edildi mi son dakika! Seçimden sonra okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? Sorusu, sonuçların açıklanması devam ederken araştırılıyor. Vatandaşlar seçime dair birçok konuda araştırmalar gerçekleştiriyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Bugün okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil edildi mi son dakika! Seçimden sonra okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."