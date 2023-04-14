Eğitim ve öğretim yılında ikinci ara tatile giriliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında Cuma günü okulların tatil olup olmadığı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber Bugün okullar tatil mi? 14 Nisan Cuma okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 14 Nisan Cuma okul tatil mi? Okul var mı, yok mu?

14 Nisan okullar yarım gün mü? Bugün okul yarım gün mü?

Yarın okul var mı? sorusu merak ediliyor. 2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatili öğrenciler tarafından bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bugün okullar tatil mi? 14 Nisan Cuma okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

MEB, 14 Nisan Cuma günü son ders zilinin ardından ikinci ara tatile giriyor. Cuma günü okullarda eğitim tam gün devam edecek ve ardından ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.