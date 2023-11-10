Bugün okullar tatil mi? Sorusu gündeme geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım 2023 okullar yarım gün mü, resmi tatil mi, yoklama alınacak mı? İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 okullar yarım gün mü, resmi tatil mi, yoklama alınacak mı?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım 2023 okullar yarım gün mü, resmi tatil mi, yoklama alınacak mı?İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

10 KASIM 2023 OKULLAR YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ, YOKLAMA ALINACAK MI?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak. Öğrenciler ise 10 Kasım (Yarın) okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım tarihinde anma törenleri yapılır ancak resmi tatil değildir.

10 KASIM 1938'DE NELER YAŞANDI?

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.