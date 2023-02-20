6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından okullar için ara tatil uzatılmış deprem bölgesinde yer alan okullar içinde tatil ilan edilmişti. Peki, Bahar yarıyılında hangi illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bugün okullar açıldı mı? 20 Şubat 2023 MEB Okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

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Okullarda eğitime deprem sebebiyle bir süre ara verildiği geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. Milyonlarca öğrenci 20 Şubat bugün okulların açılıp açılmadığını ve hangi illerde okulların kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün okullar açıldı mı? 20 Şubat 2023 MEB Okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu.

Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

Bakan Özer, açıklamasında ''Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.'' ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt verdi.

Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu ise ''10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah yarın (20 Şubat) açıklayacağız.

Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz.'' şeklinde yanıtladı.