Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Bugün okul var mı? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Bugün okul var mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Bugün okul var mı? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Bugün okul var mı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

BUGÜN OKUL VAR MI?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Ordu

Van

Yozgat

Nevşehir

Sivas

Bayburt

Samsun

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kar yağışının etkisini gösterdiği birçok ilde yetkililer devam eden fırtına nedeniyle özellikle soba zehirlenmeleri ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.