Öğrencilerin merakla arama motorlarında araştırdıkları konulardan bir tanesi de Bugün okul var mı? sorusu oldu. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. Peki, Bugün okul var mı? 9 Ekim okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okul var mı, yok mu?

Bugün okul var mı? 9 Ekim okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okul var mı, yok mu?

Samsun okullar tatil mi? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında Bugün okul var mı? 9 Ekim okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir okul var mı, yok mu? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

BUGÜN OKUL VAR MI?

9 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi. Okullarda eğitime devam edilecek.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Şu an 7 Ekim 2023 tarihinde olduğumuza göre, okulların kapanmasına tam olarak 253 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

MEB

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

2023 yılında okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat arasında olacak. İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak ve ikinci dönemin ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Okullar tatil mi?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında 'Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu. Bu kapsamda4 gün okul, 3 gün tatil söylemlerinin asılsız olduğu da netlik kazandı.