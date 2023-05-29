Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü seçime gitti. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında yarın okul olup olmayacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında Bugün okul var mı? 29 Mayıs okullar tatil mi? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Bugün okul var mı? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü seçime gitti. 2. tur seçimlerinden galibiyetle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Sandıktan istediği neticeyi alan Erdoğan, 21 yıllık geleneğini değiştirdi. Peki, Bugün okul var mı? 29 Mayıs okullar tatil mi?

BUGÜN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."