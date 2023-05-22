Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan Bugün okul var mı? 22 Mayıs okul tatil mi? 22 Mayıs tatil mi 2023? soruları araştırılıyor. 22 Mayıs günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan Bugün okul var mı? 22 Mayıs okul tatil mi? 22 Mayıs tatil mi 2023? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

Bugün okul var mı? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Bugün okul var mı? 22 Mayıs okul tatil mi? 22 Mayıs tatil mi 2023? soruları yer aldı.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Bugün okul var mı? sorusunun yanıtı hakkında henüz resmi kuruluşlardan bir açıklama gelmedi. 22 Mayıs günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.