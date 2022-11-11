Öğrencilerin merakla arama motorlarında araştırdıkları konulardan bir tanesi de Bugün okul var mı? sorusu oldu. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. Peki, Bugün okul var mı? 11 Kasım okullar tatil mi 2022? 11 Kasım okullar yarım gün mü?

11 Kasım okullar tatil mi 2022? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında Bugün okul var mı? 11 Kasım okullar tatil mi 2022? 11 Kasım okullar yarım gün mü? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

11KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2022?

11 Kasım Cuma günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi tatil durumu olmadığı için okullarda ders işlenecek.