Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle 10 Kasım günü çeşitli kutlamalar yapılacak. Okullarda, Dolmabahçe Sarayı'nda ve birçok alanda Atatürk'ü anma törenleri olurken öğrencilerin merak ettikleri arasında Bugün okul var mı? sorusu oldu. Arama motorlarında Bugün okul var mı? 10 Kasım Perşembe okullar yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Bugün okul var mı? sorusu merak ediliyor. 10 Kasım günü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü oluyor. Öğrenciler ise 10 Kasım resmi tatil mi? sorusunu merak etti. Peki, Bugün okul var mı? 10 Kasım Perşembe okullar yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN OKUL VAR MI?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım günü resmi tatil olarak sayılmıyor. Bu nedenle 10 Kasım Perşembe günü okullar eğitime devam edecek.