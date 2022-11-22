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Bugün okul tatil mi? Salı günü okullar tatil mi, okul var mı, 22 Kasım Salı İstanbul?

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Bugün okul tatil mi? Salı günü okullar tatil mi, okul var mı, 22 Kasım Salı İstanbul?

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları, eğitim dünyasında da etkisini gösterilirken bazı ilerimizde okullar tatil edildi. Gelişmeler sonrası bugün okul tatil mi ve Salı günü okullar tatil mi gibi konular araştırıldı. Peki, bugün okul var mı, İstanbul, okullar tatil mi?

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22 Kasım Salı günü olumsuz hava şartları yurtta etkisini göstermeye aşladı. Yağmur ve fırtına etkisini gösterirken ulaşımda çeşitli sorunlar yaşandı. Peki, Bugün okul tatil mi? Salı günü okullar tatil mi, okul var mı? İşte, detaylar…

22 KASIM SALI BUGÜN OKUL TATİL Mİ?

Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime 21 Kasım Pazartesi günü bir gün ara verildi. İstanbul'da lodos nedeniyle 22 Kasım'da okullar tatil olur mu araştırılıyor. Anca henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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