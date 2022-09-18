Bugün nüfus müdürlükleri açık mı ve 18 Eylül 2022 nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı soruları gündeme geliyor. 2022-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) için sınav günü, nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Peki, Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? 18 Eylül 2022 nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı?

18 Eylül 2022 KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı olacak adaylar tarafından merak ediliyor. Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? 18 Eylül 2022 nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? 18 Eylül 2022 nüfus müdürlükleri açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veyafotoğraflı,barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

18 EYLÜL 2022 NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veyafotoğraflı Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir."Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.