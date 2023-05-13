Noter 'de işlem yaptıracak olan birçok kişi tarafından Bugün noterler açık mı? Sorusu başta olmak üzere birçok soru araştırılıyor ve araştırılmaya devam ediliyor. Pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına devam edip etmediği araştırılırken, merak edilenler arasında Bugün noterler açık mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? Noterler cumartesi açık mı? Hafta sonu noterler açık mı?

Bugün noterler açık mı? Sorusu, gündemdeki yerini aldı ve internet üzerinde birçok vatandaş tarafından sorgulatılmaya başlandı. Seçim günün yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş tarafından seçim arifesinde detaylar araştırılıyor ve sorgulatılıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? Noterler cumartesi açık mı? Hafta sonu noterler açık mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Nöbetçi noterlik mesai saati Cumartesi: 09.00 - 16.00; Pazar günü: 10.00 - 14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.