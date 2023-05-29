28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından 29 Mayıs hastaneler açık mı? Merak ediliyor. Peki, Bugün noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs noterler açık mı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı sebepler nedeniyle hastane hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar internet üzerinde 29 Mayıs hastaneler açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs noterler açık mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

29 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir tatil olmaması nedeniyle noterler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Buna göre noterler 29 Mayıs Pazartesi günü açık olacaktır.

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu.

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak." Buna göre süreç içerisinde hastaneler hizmet vermeye devam edecek.