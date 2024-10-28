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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı?
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28 ve 29 Ekim tarihlerinde noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün noterler açık mı? 28 Ekim'de noterler kaça kadar açık? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı? İşte detaylar!

28 ve 29 Ekim tarihlerinde noterlerin çalışma durumu, birçok vatandaş için merak konusu haline geldi. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil nedeniyle noterlerin açık olup olmadığı hakkında bilgi arayışı sürüyor. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması dolayısıyla noterler genellikle yarım gün hizmet vermektedir. Bu tarihte noterler sabah saatlerinde açık olup, genellikle saat 12:30 veya 13:00'e kadar işlem kabul ediyor. Peki, bugün noterler açık mı?28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim'de noterlerin durumu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de noterler genellikle yarım gün hizmet veriyor. Noterler sabah saatlerinde açık olup, genellikle öğlene kadar, yani saat 12:30 veya 13:00'e kadar hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise noterler kapalı olacaktır.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı?

28-29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

29 Ekim ise Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil günü olduğundan, noterler tamamen kapalı olacaktır. Bu tarihlerde resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, 28 Ekim sabah saatlerini dikkate alarak işlemlerini tamamlamaları önerilmektedir.

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