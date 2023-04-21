Bugün noterlerin hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Bugün noterler açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bugün açık mı?

Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Bugün noterler açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Bugün noterler açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bugün açık mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Buna göre Noter işlemi yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini bayram tatilinden sonra gerçekleştirebilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar