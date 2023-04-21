Bugün noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bugün açık mı?
Gündem Haberleri
Bugün noterlerin hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Bugün noterler açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bugün açık mı?
Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Bugün noterler açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Bugün noterler açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bugün açık mı?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Buna göre Noter işlemi yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini bayram tatilinden sonra gerçekleştirebilecek.
2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar