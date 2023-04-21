Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle zaman zaman vatandaşlar tarafından Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? 21 Nisan Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, birçok kişi tarafından internet üzerinde gündem olması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak araştırılan bir diğer soru ise Dün gece deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? 21 Nisan Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

BUGÜN NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Gaziantep 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU – DEPREM LİSTESİ