Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle zaman zaman vatandaşlar tarafından Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, birçok kişi tarafından internet üzerinde gündem olması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak araştırılan bir diğer soru ise Dün gece deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

BUGÜN NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Deprem bölgesinde binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, deprem gerçeği de kendini unutturmuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 şiddetinde deprem oldu. Bunun hemen ardından ise 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Sabaha karşı 04.41'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntı yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ