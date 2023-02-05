Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle zaman zaman vatandaşlar tarafından Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, birçok kişi tarafından internet üzerinde gündem olması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak araştırılan bir diğer soru ise Dün gece deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

BUGÜN NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

5 Şubat gecesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre İstanbul'da deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok vatandaşın korku ve paniğe kapılmasına neden oldu. Çevre ilçelerden hissedilmekte olan depremin büyüklüğü ise saat 03:15'de 3.1 olarak kayıtlara geçti.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Hissedilen deprem dün gece (5 Şubat) saat 03:15'de 3.1 olarak kayıtlara geçti ve yaşana anlar sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler, birçok kişi tarafından Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusunun merak edilmesine sebep oldu.