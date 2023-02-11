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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! (Güncel)

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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! (Güncel)

Ülke genelinde yaşanmakta olan depremler ve artçı depremler nedeniyle Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu gündemde yer alırken, birçok vatandaş tarafından da merak edilmekte. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! (Güncel)

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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, gerçekleşen güncel depremleri öğrenmek isteyen birçok kullanıcı tarafından araştırılmakta. Bu nedenle Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! (Güncel)

Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen depremlerim bilgileri haberimiz detaylarında yer almaktadır. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde birçok artçı deprem gerçekleşti. Güncel olarak depremleri takip etmek isteyen vatandaşlar ise haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere ulaşabilir.

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi! (Güncel)

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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