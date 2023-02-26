Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 26 Şubat Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle zaman zaman vatandaşlar tarafından Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli depremler listesine çevrildi. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, birçok kişi tarafından internet üzerinde gündem olması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak araştırılan bir diğer konu ise Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi oluyor. Peki, Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

BUGÜN NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Gün içerisinde ülke genelinde zaman zaman tedirgin edici sarsıntılar meydana gelebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, son dakika depremlerinden haberdar oluyor.

AFAD VE KANDİLLİ DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD VE KANDİLLİ DEPREMLER LİSTESİ - SON DAKİKA DEPREMLER