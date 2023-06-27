Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu, nerede oldu soruları araştırılıyor. Peki, Bugün nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından bugün meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Bugün nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde saat 09.41'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerde ve Irak'ta da hissedilmiştir.