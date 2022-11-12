Bugün ne tatbikatı var? 12 Kasım Cumartesi günü ne tatbikatı yapılacak? Çök-Kapan-Tutun tatbikatı nedir?

Günlerdir sosyal medya platformları üzerinden ve medya üzerinden bilgilendirilmeler yapılan tatbikat konusunda birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında Bugün ne tatbikatı var? Sorusu ve 12 Kasım Cumartesi günü ne tatbikatı yapılacak? Sorusu da bulunuyor. Peki, Bugün ne tatbikatı var? 12 Kasım Cumartesi günü ne tatbikatı yapılacak?

Türkiye genelinde yapılacak tatbikatın hatırlatmasını SMS yoluyla duyuran AFAD, "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' ülke tatbikatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Daha sonra birçok vatandaş Çök-Kapan-Tutun tatbikatı nedir? Sorusunu ve Bugün ne tatbikatı var? Sorusunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Bugün ne tatbikatı var? 12 Kasım Cumartesi günü ne tatbikatı yapılacak?

BUGÜN NE TATBİKATI VAR?

12 Kasım tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek olan tatbikat, deprem tatbikatıdır. 1999 Düzce depremi 12 Kasım 1999'da saat 19.57'de gerçekleşmişti. Bu nedenle 12 Kasım deprem tatbikatı, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de yapılacak.

DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.

DEPREM TATBİKAT NASIL OLACAK?

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını sağlayacak.