Bu gece kandil gecesi olması nedeniyle sosyal medyada kandil mesajları ve televizyon kanallarında kandil programları yer almakta. Bu sebeple vatandaş bu gece ne kandili merak ediyor. Peki, Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece ne kandili var?

Bugün ne kandili? Bu gece kandil gecesi olması nedeniyle sosyal medyada kandil mesajları ve televizyon kanallarında kandil programları yer almakta. Bu sebeple vatandaş bu gece ne kandili merak ediyor. Peki, Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece ne kandili var? İşte detaylar...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Bu gece Mevlid Kandili gecesidir.

7 EKİM BU GECE NE KANDİLİ?

Mevlid kandili gecesi 7 Ekim Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 7 Ekim Cuma günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.