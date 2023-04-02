Sosyal medya ve birçok farklı platformda derbi hakkındaki detaylar konuşuluyorken konu hakkında bilgisi sahibi olmayan birçok kişi tarafından Bugün ne derbisi var? Sorusu merak edilmekte. 2 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada hangi takımların karşı karşıya geleceği internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün ne derbisi var? Bugün kimin, hangi takımın derbisi var? 2 Mart hangi derbi var?

Bir süredir gündemdeki yerini korumakta olan ve 2 Mart Pazar günü oynanacak olan derbinin, hangi takımlar arasında oynanacağı merak konusu oluyor ve Bugün ne derbisi var? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ezeli rakipler arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hangi takımlar yer alacak? Peki, Bugün ne derbisi var? Bugün kimin, hangi takımın derbisi var? 2 Mart hangi derbi var?

BUGÜN NE DERBİSİ VAR?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, Beşiktaş lider Galatasaray'ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3. durumda.

DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması saat 20:30'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.