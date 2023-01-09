Bugün Muş okullar tatil mi? 9 Ocak Pazartesi Muş okullar tatil mi?
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Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Muşluların soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Bugün Muş okullar tatil mi? 9 Ocak Pazartesi Muş okullar tatil mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...
Muşlular bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Bugün Muş okullar tatil mi? 9 Ocak Pazartesi Muş okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Muş okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?
9 Ocak günü okullarda eğitim devam edecek. Muş Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.