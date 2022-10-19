Muhtarlar Günü Türkiye'de her yıl Ekim ayında kutlanılmaktadır. Vatandaşlar tarafından özellikle siyasetçilerce yayınlanan kutlama mesajları ile Muhatlar Günü kutlanıyor. Peki, Bugün muhtarlar günü mü? Muhtarlar günü bugün mü, yarın mı? Muhtarlar günü ne zaman?

Bugün muhtarlar günü mü? Muhtarlar Günü Türkiye'de her yıl Ekim ayında kutlanılmaktadır. Vatandaşlar tarafından özellikle siyasetçilerce yayınlanan kutlama mesajları ile Muhatlar Günü kutlanıyor. Peki, Bugün muhtarlar günü mü? Muhtarlar günü bugün mü, yarın mı? Muhtarlar günü ne zaman? İşte detaylar...

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yürürlüğe giren Muhtarlar Günü 19 Ekim tarihinde kutlanıyor. Genelgede yer alan ifadeler ise şöyle; "Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelge ile kabul edilen özel bir gündür. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevinin 1829'dan bu yana sürdürüldüğü, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde bir aracı rol oynadığı belirtilerek, muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

'Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.