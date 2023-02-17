Üç ayların gelmesi ile birlikte Bugün Miraç kandili mi? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından Bugün Miraç kandili mi? Sorusu yanıt arıyor. Peki, Bugün Miraç kandili mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 17 Şubat Cuma ne kandili?

Bugün Miraç kandili mi? Sorusu arama motorların sorgulatılıyor. Miraç kandili gününde yapılabilecek olan ibadetler, Müslümanlar tarafından büyük bir önem arz etmesi nedeniyle Miraç kandilinin yaklaşması ile birlikte araştırılıyor. Müslümanlar için bir bayram edası taşımakta olan kandiller, büyük bir önem taşımakta. Peki, Bugün Miraç kandili mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 17 Şubat Cuma ne kandili?

BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

17 Şubat günü Miraç Kandiline denk gelmektedir. Bu nedenle birçok Müslüman tarafından kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Diyanet işleri başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2023 yılında Miraç kandili 17 Şubat günü idrak edilecektir.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023