Üç ayların başlamasıyla İslam alemi için oldukça öneme sahip kandil tarihleri de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl kandillerin hangi tarihlere denk geldiğini dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Bugün Miraç kandili mi? 17 Şubat 2023 Miraç kandil gecesi ne zaman? Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç kandilinde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri nedir, hangi zikirler çekilir?

Kandil ibadetlerini yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 17 Şubat'ın ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Peki, Bugün Miraç kandili mi? 17 Şubat 2023 Miraç kandil gecesi ne zaman? Miraç kandilinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

17 Şubat 2023 Cuma günü (Bugün) Miraç Kandili idrak edilecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

Hz. Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ NE DEMEK?

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.