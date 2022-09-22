Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?
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Futbolda heyecan Uluslar Ligi ile devam ediyor. Kulüpler düzeyinde yerel liglere ara verilen haftada hangi milli maçların oynanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Süper Lig maçları milli maç arasına girildi. Peki, Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? İşte detaylar haberimizde...
21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak.
17.00 Kazakistan - Belarus
19.00 Letonya - Moldova
21.45 Hırvatistan - Danimarka
21.45 Fransa - Avusturya
21.45 Polonya - Hollanda
21.45 Belçika - Galler
21.45 Litvanya - Faroe Adaları
21.45 Slovakya - Azerbaycan
21.45 Liechtenstein - Andorra
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Mücadelenin başlama saati saat 21.45.
Türkiye-Lüksemburg mücadelesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Türkiye-Lüksemburg maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.