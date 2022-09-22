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Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?

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Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?

Futbolda heyecan Uluslar Ligi ile devam ediyor. Kulüpler düzeyinde yerel liglere ara verilen haftada hangi milli maçların oynanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Süper Lig maçları milli maç arasına girildi. Peki, Bugün Milli Maç var mı? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? İşte detaylar haberimizde...

21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak.

17.00 Kazakistan - Belarus

19.00 Letonya - Moldova

21.45 Hırvatistan - Danimarka

21.45 Fransa - Avusturya

21.45 Polonya - Hollanda

21.45 Belçika - Galler

21.45 Litvanya - Faroe Adaları

21.45 Slovakya - Azerbaycan

21.45 Liechtenstein - Andorra

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Mücadelenin başlama saati saat 21.45.

Türkiye-Lüksemburg mücadelesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Türkiye-Lüksemburg maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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