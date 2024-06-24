Üye Girişi
Haberler

Bugün milli maç var mı 24 Haziran Pazartesi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Haziran EURO 2024 maç programı belli oldu. EURO 2024 üçüncü haftada da karşılaşmalar tüm heyecanıyla yakından takip ediliyor. Peki, bugün milli maç var mı?

Bugünkü maçlar hangileri, milli maç var mı gibi sorular yeniden gündemde. Milli takım için Çekya maçı beklenirken diğer grupların da karşılaşmaları izlenmeye devam ediyor. EURO 2024 maç programı özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki, Bugün milli maç var mı 24 Haziran Pazartesi?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 TAKVİMİ

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

24 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 Arnavutluk – İspanya

22.00 Hırvatistan – İtalya

Türkiye Çekya maçı Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Yaşam Spor Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title