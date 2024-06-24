Bugünkü maçlar hangileri, milli maç var mı gibi sorular yeniden gündemde. Milli takım için Çekya maçı beklenirken diğer grupların da karşılaşmaları izlenmeye devam ediyor. EURO 2024 maç programı özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki, Bugün milli maç var mı 24 Haziran Pazartesi?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 TAKVİMİ

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

24 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 Arnavutluk – İspanya

22.00 Hırvatistan – İtalya

Türkiye Çekya maçı Çarşamba günü oynanacak.