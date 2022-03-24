Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç saati!

Bugün milli maç saat kaçta hangi kanalda merak ediliyor. A Milliler Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final mücadelesinde bugün Portekiz ile karşılaşacak. Milli takımımız Portekiz'i elemesi durumunda finalde İtalya - Kuzey Makedonya galibi ile karşılaşacak. Peki, Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta 2022? İşte Portekiz - Türkiye maçı saati...

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye arasında 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı bugün saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

PORTEKİZ'İN ADAY KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)

Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)

Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)

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