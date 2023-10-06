İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. İstanbul'un Kurtuluşu olan Bugün metrolar ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında Bugün metrolar ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

6 EKİM METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü, İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle İETT ücretsiz olacak. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar Cuma günü 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a gird ve işgal resmen sonlandı. Böylece her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

6 Ekim günü resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.