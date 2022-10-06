Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro bedava mı?
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Bugün metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Bugün metro ücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? metro bedava mı? Merak etti.
Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Bugün metro ücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? metro bedava mı? Merak etti. İşte detaylar...
BUGÜN METRO ÜCRETSİZ Mİ?
İETT tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir.
*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.