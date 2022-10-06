Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro bedava mı?

Gündem Haberleri

Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro bedava mı?

Bugün metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Bugün metro ücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? metro bedava mı? Merak etti.

GÜNDEM ÖZETİ 6 Ekim 2022GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2022
İstanbul'da görevli polis memuru emniyet yerleşkesinde intihar ettiİstanbul'da görevli polis memuru emniyet yerleşkesinde intihar etti
Bugün metrobüsler ücretsiz mi? Bugün metrobüsler bedava mı?Bugün metrobüsler ücretsiz mi? Bugün metrobüsler bedava mı?

Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İstanbul'da metro ücretsiz mi merak ediyor. 6 Ekim gününde metro kullanacak vatandaşlar Bugün metro ücretsiz mi? 6 Ekim metro ücretsiz mi? metro bedava mı? Merak etti. İşte detaylar...

BUGÜN METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Bugün metro ücretsiz mi? Bugün metro bedava mı?

Haberler.com - Gündem

İstanbul 6 Ekim Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title