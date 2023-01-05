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Bugün MasterChef yok mu? 5 Ocak Perşembe MasterChef yok mu?

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Bugün MasterChef yok mu? 5 Ocak Perşembe MasterChef yok mu?

TV 8'in sevilen yemek yarılma programında son 4 yarışmacı finale kalırken yeni bölüm merakla beklenmeye aşladı. Ancak bugün ekranda MasterChef'i yer almayınca izleyiciler Bugün MasterChef yok mu? 5 Ocak Perşembe MasterChef yok mu gibi soruları yanıtlarını araştırdı.

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 5 Ocak günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 5 Ocak günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 5 Ocak TV8 yayın akışı!

5 OCAK PERŞEMBE MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Tuzak dizisi yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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