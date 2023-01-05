Bugün MasterChef yok mu? 5 Ocak Perşembe MasterChef yok mu?

TV 8'in sevilen yemek yarılma programında son 4 yarışmacı finale kalırken yeni bölüm merakla beklenmeye aşladı. Ancak bugün ekranda MasterChef'i yer almayınca izleyiciler Bugün MasterChef yok mu? 5 Ocak Perşembe MasterChef yok mu gibi soruları yanıtlarını araştırdı.