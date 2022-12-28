Bugün MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 28 Aralık Çarşamba MasterChef yayınlanmayacak mı, niye yok? 28 Aralık 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün yayın akışında yer almadı. Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 28 Aralık Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 28 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 28 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Sıfırıncı Gün dizisi yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.
Bugün TV8'de Sıfırıncı Gün dizisinin ilk bölümü ekranlara gelecek. 'Sıfırıncı Gün' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Perşembe günü ekranlara gelecek. Masterchef bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelmeyecek. Yeni başlayan diziden dolayı Çarşamba yayınlanmayacak, diğer günler yayınlanacak.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm
- 00:15 - Dizi