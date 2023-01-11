Bugün MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Çarşamba MasterChef yayınlanmayacak mı, niye yok? 11 Ocak 2023 Çarşamba TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 11 Ocak Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün yayın akışında yer almadı. Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 11 Ocak Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 11 Ocak Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 11 Ocak Çarşamba TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Masterchef 10 Ocak 2023 tarihinde final yapmıştı. Bundan dolayı ekranlarda yok. Ayrıca Cuma-Cumartesi günleri Masterchef Ünlüler özel programı ekranlarda olacak.
Bugün TV8'de Sıfırıncı Gün dizisi ekranlara gelecek. 'Sıfırıncı Gün' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef normalde final yaptı. Fakat Cuma ve Cumartesi günleri Masterchef ünlüler özel programı ekrana gelecek.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm
- 00:15 - Dizi