Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. MasterChef, yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Peki, Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?