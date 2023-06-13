Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?
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Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. MasterChef, yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Peki, Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?
Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.Peki, Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?
MASTERCHEF ALL STAR BUGÜN MÜ, YARIN MI BAŞLIYOR?
Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. MasterChef, 14 Haziran'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Barbaros Yoloğlu
Araz Aknam
Hasan Biltekin
Kerem Giritlioğlu
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Serhat Doğramacı
Uğur Kardaş
Hakan Kanık
Mehmet Sur
Güzide Mertcan
Lezzet dolu yolculuk birbirinden iddialı isimlerin büyük mücadelesine sahne olacak??MasterChef Türkiye All Star yeni sezonuyla Çarşamba günü TV8'de ? #MasterChefTürkiye #MasterChef #MasterChef2023 #AllStar #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/SpTe5rzdAY— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) June 10, 2023