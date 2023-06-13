Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?

Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?

Gündem Haberleri

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. MasterChef, yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Peki, Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?

Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.Peki, Bugün MasterChef var mı? MasterChef All Star bugün mü, yarın mı başlıyor?

MASTERCHEF ALL STAR BUGÜN MÜ, YARIN MI BAŞLIYOR?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. MasterChef, 14 Haziran'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Barbaros Yoloğlu

Araz Aknam

Hasan Biltekin

Kerem Giritlioğlu

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Serhat Doğramacı

Uğur Kardaş

Hakan Kanık

Mehmet Sur

Güzide Mertcan

Lezzet dolu yolculuk birbirinden iddialı isimlerin büyük mücadelesine sahne olacak??MasterChef Türkiye All Star yeni sezonuyla Çarşamba günü TV8'de ? #MasterChefTürkiye #MasterChef #MasterChef2023 #AllStar #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/SpTe5rzdAY

— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) June 10, 2023
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title